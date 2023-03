Crónica de un traspié anunciado

En abril de 2005 comenté a mis colegas en el Banco Central que sería bueno emitir en mercados financieros internacionales para conocer en “tiempo real” la percepción de los inversionistas sobre el país. Así lo hizo Chile en 1999 pese a que no requería esos recursos. De esa forma se pueden ver los efectos de los eventos internos y externos en el costo de financiamiento internacional. En ese momento, me indicaron que era peligroso, dada la alta conflictividad política.

En principio considero que apenas asumió la administración actual en noviembre de 2020 se podría haber captado los $us 1.500 millones aprobados en el presupuesto 2020, diseñado por el entonces ministro Arce, puesto que el costo de hacerlo hubiese sido la mitad que hoy, pese a que en ese momento era el doble que un año antes en medio de la pandemia. Lo propio podría haber pasado con las emisiones de $us 3.000 millones en 2021 y $us 2.000 millones en 2022.

En cuarto lugar, la operación financiera de cambio de plazos efectuada en 2022 implicó una modesta entrada neta de recursos. En efecto, se captó $us 850 millones para postergar los vencimientos de deuda soberana, de la cual menos de $us 100 millones habría sido la entrada neta. Pero con la emisión podríamos haber captado $us 1.000 millones de recursos frescos a un costo similar.

Finalmente, está el largo camino que ha seguido el proyecto de la Ley del Oro. Más que captar este metal de producción nacional, esta norma sirve para monetizar parte de los más de $us 2.500 millones de reservas que están invertidas en oro y convertirlas en divisas frescas.