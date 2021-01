Cruce de acusaciones por las gestiones de la vacuna contra el Covid-19 para Bolivia

Escucha esta nota aquí

El Gobierno aseguró que Jeanine Áñez no hizo nada concreto para conseguir vacunas y que firmó un convenio con una empresa intermediaria que tenía como gerente a un funcionario del Viceministerio de Turismo.

La exministra de Salud Eidy Roca detalló que el 28 de septiembre del año pasado envió una nota de expresión de interés a ZKM, empresa que importaba las dosis de una empresa china, y solicitó una reserva de 3,5 millones dosis de vacunas.

Señaló que también el trámite de contrato estaba condicionado a la aprobación de la vacuna y la certificación otorgada por la OMS sobre la eficacia y seguridad. Acotó que la empresa contestó el 29 de septiembre, agradeciendo la confianza y dando la apertura para continuar con las gestiones.

El ministro Lima emplazó a la exministra Roca a que le muestre el acuerdo al que llegó para garantizarle a los bolivianos estas vacunas.

“Las cartas de intención se firman con ZKM, que no tiene ninguna autorización del Gobierno de China para vender las vacunas”, dijo. Complementó que “casualmente, el gerente de esta empresa en Bolivia, Alexander López, fue funcionario público en el Viceministerio de Turismo. Ese es el nivel de seriedad de la gestión”.

El 3 de enero Alexander López confirmó que Sinovac no tuvo una “respuesta positiva” por parte del Gobierno boliviano para la adquisición de las vacunas y tras 10 días de plazo la compra se suspendió.

El exministro de Gobierno Arturo Murillo contestó que la gestión de Arce miente y que todas las acciones realizadas estuvieron enmarcadas en la legalidad.

El ministro Lima señaló que hay casi 8.000 millones de personas que quieren la vacuna en todo el planeta. “Hay países que comenzaron la negociación para comprarla en marzo del año pasado, cuando se anunció la pandemia. El Gobierno de facto no hizo nada”.

La excanciller Karen Longaric aseguró que en el Gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez inició también las gestiones para incorporar a Bolivia al programa de vacunas Covax, y llegar de forma gratuita al 20% de la población.

Lima rebatió que el mecanismo Covax está paralizado porque “el presidente de EEUU, Donald Trump, lo ha saboteado y una serie de gobiernos no hicieron los aportes. No es algo en lo que podemos poner la vida de los bolivianos. Ojalá que prospere, pero no es seguro”.

Pruebas

El ministro Lima recordó que Bolivia tiene ya más de 1,6 millones de pruebas de antígeno nasal, que son confiables y que quintuplican la cantidad de pruebas que Jeanine Áñez realizó en toda su gestión.

Murillo lamentó que en 14 años el MAS mantuvo un solo laboratorio, el Cenetrop, y en 10 meses, la gestión de Áñez aumentó 39 más. “Hoy hay 40”, explicó.

Desde su refugio, criticó también el hecho de que Arce llegó en dos meses “a las cifras que nosotros tuvimos en el peor momento de la pandemia”. Denunció que se ocultan cifras, “pero tienen mucho tiempo para criticar. Muere un médico por día. Y le digo algo más, nuestras gestiones fueron para vacunas certificadas, las que compraron no lo son”.

