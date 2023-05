Cruzada histórica

La histórica recolección de firmas para la reforma judicial fue insuficiente porque no alcanzó al millón y medio que se necesitaba. A los juristas independientes le exigieron no solo que todo sea manual (extremo que no ocurre en las elecciones), sino también le obligaron a transcribir todas las firmas en un soporte digital previsto en un reglamento, que terminó imponiéndose al derecho fundamental de los ciudadanos.