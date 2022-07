Cuadros y killers

Sobrevino, ante esa insolencia y utilizando términos católicos, la amenaza de un anatema y entonces apareció el presidente del Estado (que, por si acaso, lo hay en la vida cotidiana y no solo cuando se le instruye recordar que no hubo fraude sino golpe) buscando solucionar el conflicto, lo que se alcanzó de una forma salomónica: El vice seguiría formando cuadros (no “sus” cuadros”) pero el aval lo daría el Chapare…