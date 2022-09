¿Cuál es el costo político de una traición?

1) Goni decidió implementar el impuesto al salario, exportación del gas, conflicto por el agua. No pudo seguir tomando decisiones. 2) Evo decidió desconocer el resultado del referéndum en febrero de 2016 sobre la reelección. No pudo seguir tomando decisiones. 3. Jeanine decidió no llevar a cabo las elecciones a las que se había comprometido al asumir el cargo de presidente. No pudo seguir tomando decisiones

La idealización es un proceso en el que, al principio, todo parece fenomenal y mágico. Cuando llegan los primeros 100 días ya empezaron a incomodar las inconsistencias y a los 550 días ya no es soportable el dolor. Es decir, nuestra ciudad ha llegado a su frontera de dolor, que es el nivel de angustia, molestia, desilusión al ver que lo que se prometió en la campaña electoral, no se cumplió. Eso genera un sentimiento de frustración y enojo que lleva a la gente a manifestarse.

Hay más. 6) Los colegios del nivel de secundaria no cuentan con un Bono Escolar. 7) Aún no se da internet para colegios y plazas. 8) No se planificó ningún puente a desnivel. 9) Tren metropolitano. 10) Falta de alcantarillado. 11) Se aprobó una Ley Municipal de contratos por el Concejo Municipal el 12 de abril, por la cual el Concejo Municipal aprobará todo contrato superior a Bs 30 millones, pero el alcalde se opone, pese a que apoyó la idea en la anterior gestión, cuando fungía como concejal. Con la ayuda del MAS ganó un amparo. 12) Falta de transparencia, no hay auditoría de la gestión pasada. 13) Los hospitales no tienen remedios ni existen los hospitales móviles.