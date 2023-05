¿Cuál es la lógica de la inversión pública en Bolivia?

De hecho, la realidad constatable no nos refuta ni muestra algo en contrario al supuesto expresado, sino, cómo se explica que pretendamos invertir en una nueva planta de amoniaco y urea, cuando la planta actual trabaja a menos del 50% de su capacidad instalada, ha estado parada más de un tercio del tiempo desde su instalación, cuando tenemos inconclusa la conexión ferroviaria que debe permitirle una logística competitiva y por último cuando las previsiones de reservas de gas no aguantarían un adecuado análisis del riesgo de la inversión por provisión de materia prima.

Es también inexplicable una planta de biodiésel en el altiplano boliviano, donde no está la materia prima ni el mercado principal, no porque El Alto no merezca todas las inversiones del mundo, sino, porque las inversiones deben tener una lógica de sostenibilidad económica y no un fundamento político. De igual manera, tienen difícil fundamentación las inversiones en nuevas plantas hidroeléctricas de alto impacto ambiental cuando en realidad tenemos una sobreoferta de energía eléctrica que no la podemos consumir ni exportar. Acaso no es cuestión de priorizar