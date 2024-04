¿Cuál primicia?, MSc. Roberto Ossio Ortubé

El 21 de abril, el Correo del Sur, publicó un artículo del abogado MSc. Roberto Ossio Ortubé, quien considera que yo me arrogo “una primicia”, “un descubrimiento milagroso” y que busco reconocimiento público. Seguramente ese abogado no me conoce y menos conoce mi trabajo de investigación histórica. Sin embargo, me acusa de plagiadora y de no haber citado su libro. Libro que efectivamente leí, pero que no me aportó ninguna información nueva que yo no hubiera leído en otras fuentes.