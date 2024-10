Cuando Dios hace posible, lo increíble…

Desde hace años, muchos, muchísimos años, soñaba contar a Bolivia una bella historia, sin embargo, no estaba capacitado para ello. Primero, porque no era escritor para armar correctamente la narrativa; segundo, tampoco era un historiador para contar hitos desconocidos para mí; tercero, no era sociólogo o sicólogo para hablar sobre el comportamiento social; cuarto, como economista tampoco tenía la especialidad ni la experiencia necesaria para ello; y, quinto, no tenía el respaldo espiritual suficiente para entender al ser humano.