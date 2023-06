¿Cuándo es que un país puede considerarse un narco-Estado?

Pero es una definición que se entremezcla con lo que se entiende por “Estado fallido”. No hay duda que un narco-Estado es un Estado fallido, pero un Estado fallido no es uno que ha fallado necesariamente por la presencia de cárteles o de narcotráfico.

Por eso, es necesario indagar en el caso boliviano comparándolo con otros países que lidian con el narcotráfico dentro de sus fronteras. Se calcula que, en Bolivia, la coca ilegal manejaría entre $us 1.500 millones y $us 2 mil millones por año. Eso es igual a 4 – 5% del PIB, pero en Colombia el narcotráfico es igual a 2% del PIB, mientras que en México poco menos del 2% de su PIB (por supuesto, considerando diferencias con Bolivia respecto a los PIBs de ambos países).

Por eso es necesario plantear el término narco-Estado desde otra perspectiva: si los anteriores caracterizan por algo es por una débil capacidad de gobierno de los Estados (está muy claro, no tienen control sobre lo que pasa en el territorio, tampoco dentro de las instituciones, como el caso de la Policía en México y los militares en Venezuela), pero también por un débil funcionamiento del Estado de derecho: poca capacidad de gobierno y corrupción van generalmente de la mano. A estos dos elementos, debería sumarse también el de la sobrecarga en los sistemas penitenciarios: como demuestra el caso ecuatoriano en 2021, la lucha entre carteles de narcotráfico se daba dentro de las cárceles, sobre todo en Guayaquil y Cuenca, lo que revelaba que el sistema penitenciario es el lugar donde el narcotráfico opera mejor, aunque el número de reos no era tan preocupante como el caso boliviano -con una sobrepoblación carcelaria que llega a 270%, 3era más alta en la región- el Estado ecuatoriano, tan débil como el boliviano, vio un incremento de su tasa de homicidios del 100 al 150% en cuestión de meses.

Bolivia, por supuesto, no se asemeja a los casos de Colombia y México. Pero comparte muchos rasgos de países que fracasan en la lucha contra las drogas. Y si a todo esto sumaríamos que el país no cuenta con una flota aérea considerable (8 de 39 helicópteros podrían ayudar en tareas de vigilancia en fronteras, pero no hay aviones para este propósito, ni personal capacitado, sí radares), entonces hablamos de un país que es demasiado vulnerable a los cárteles del narcotráfico. No olvidemos: los cultivos de hoja de coca siguen en aumento.