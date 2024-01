Cuando la joya de la corona (la justicia) es injusta

En la ilustración se comenzó a reflexionar sobre los poderes del Estado o los que conformaban los territorios similares que luego se denominaría como nación; tuvieron la certeza en deducir que el poder no debía estar en un solo hombre (el rey), sino dividido en partes para mantener un equilibrio y contrapesos para evitar las tiranías; es cuando se visualiza el poder parlamentario, el judicial y del monarca luego conocido como poder ejecutivo.

Partiendo de lo antes mencionado, cuando los integrantes del poder judicial que usualmente llegan allí por ayuda del ejecutivo o legislativo se emancipan, no para ejercer la justicia sino para quedar enquistada en ella, obstaculizando las acciones de los demás poderes; todo se complica a tal extremo que el poder ya no estará en manos de un tirano, sino de una estructura que hará todo lo posible para mantenerse expresando que lo hace en nombre de la justicia del pueblo, demostrando la injusticia de la justicia en su estructura principal.

Por ultimo lo antes descrito, no es una crítica solo para Bolivia sino también para los EEUU, España, Argentina o Venezuela; deduciendo que en cuestión de poder no interesa si eres de izquierda o derecha para mantenerlo en cualquiera de sus expresiones. (no soy jurista de formación).