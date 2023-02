Cuando tengo que escribir sobre lo que no quiero escribir

Varias veces me pregunto quiénes nos están gobernando y si persiguen algo más que mantenerse a como dé lugar en el poder.

Lamentablemente no encuentro una respuesta clara, porque tal es la confusión de actores, es tanta la mentira organizada como lo es la ignorancia histórica y el cinismo, que es difícil armar este rompecabezas circunstancial. Sin embargo, ahí está. Y los ciudadanos tenemos que observar diariamente cómo desde el poder se trata de sembrar nabos en nuestras espaldas, en un escenario de creciente autoritarismo unido a una revalorización del sentimiento atávico de la venganza de todo lo que no exprese lo que ellos son o intentan ser: una nueva élite, que se está creado a imagen de la que creen estar derruyendo. Es decir, cumplir parcialmente aquello que en los setenta se cantaba en son de protesta: “Que se vuelque la tortilla, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda”.

Además, se trata de una casta en la que no es posible confiar porque la lealtad es un concepto que sus integrantes parecen no conocer como se concluye luego de seguir las obscenas peleas dentro del MAS o la saña con que persiguen, acosan e intentan anular a sus propios disidentes y a quienes no piensan como ellos. Es tal la avidez de sentar la mano que incluso ponen en riesgo su propia legitimidad, como ha sucedido en la Asamblea Legislativa Plurinacional al devolver legajos del Tribunal Supremo de Justicia para evitar que la expresidenta Jeanine Áñez sea procesada conforme establece la Constitución Política del Estado.