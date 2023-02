¿Cuándo va a declarar Evo Morales?

Durante el régimen masista han sido decenas o centenares las personas que han tenido que declarar ante lo que hemos llamado el “fiscalato”. Ha habido varias de ellas que han fallecido en las cárceles o como consecuencia de la abusiva “detención preventiva”, a la espera de ser juzgados y recibir una sentencia, como dicta la ley. Sabemos, sin embargo, que la detención preventiva no es tal en Bolivia y que se ha convertido en una modalidad de castigo permanente, definitiva, sin juicio ni sentencia.

Destacados periodistas y comentaristas de prensa nacionales se vienen refiriendo, en los últimos días, a lo extraño que resulta que el más trascendente de los políticos bolivianos en lo que va del siglo (Evo Morales, nos guste o no), se mantenga protegido por el poder, que no lo ha perdido totalmente, y que esté salvaguardado de una urgente y necesaria investigación. Porque si alguien tiene algo serio que declarar, si alguien sabe todo lo malo que ha sucedido en este país en los últimos 20 años, ese es Morales. Pero no nos referimos a sus festivas declaraciones dominicales en la radio cocalera Kawsachun Coca de Chapare, donde habla los dislates más grandes, sino confesiones que tiene que hacer ante el “fiscalato” que él mismo creó con las absurdas y tramposas elecciones judiciales. Es decir que esperamos rinda cuentas de sus actos como mandatario, respondiendo por la canalla estafa del 21-F, uno de los más penosos ejemplos de podredumbre democrática en Bolivia, alentada por Morales y que continúa sin castigo siete años después.