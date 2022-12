Cuando viajar no es un placer

El mapa de transitabilidad que otorga en vivo la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) indica que en general las vías están transitables, excepto algunos tramos en Pando, Cochabamba y desvíos en Santa Cruz. Lo que no dice es su alta peligrosidad que siguen sufriendo quienes se transportan por estas rutas sin señalizar, sin luminarias, con animales sueltos, sin controles camineros eficientes y un largo etcétera.

Amén que la gran mayoría, según informes oficiales, no utiliza el cinturón de seguridad correspondiente y los controles en los peajes son inexistentes. Si lo único que interesa es el cobro y no la vida y la seguridad de las personas; la política de su actividad debiera replantearse.

No hace falta ser un experto para darse cuenta de que buena parte de los vehículos que transitan por las carreteras del país no cuentan con luces adecuadas, buen estado de neumáticos y frenos en condiciones. No obstante, el control caminero hace caso omiso del estado mismo del conductor y deja pasar a propios y extraños.