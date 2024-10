¿Cuánto importan las instituciones?: Sobre el Nobel de Economía 2024

Acemoglu, Johnson y Robinson pertenecen a esa clase de economistas que, incluso si no sos estudioso en la materia, conocés o ubicás de alguna parte. Podríamos decir que la obra más conocida de Acemogly y Robinson, “Por qué fracasan los países”, publicada en 2012, ya forma parte de esa selecta lista de libros que toda persona culta debe leer. Otro tanto pasa con Sapiens de Yuval Noah Harari, en el caso de la historia, o el Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, hablando de literatura.

Pero el Nobel suele ser algo más que un concurso de popularidad, donde, dicho sea de paso, los tres autores no se quedan cortos, al menos en el ámbito académico: El paper “The colonial origins of comparative devolpment: An empirical investigation”, coescrito por los tres autores en 2001, acumula más de 18.000 citas en Google Académico. Además, se ponderan las contribuciones originales y los aportes que nos ayudan a comprender mejor la realidad económica. Es aquí donde entran en juego las teorías sobre las instituciones como el motor del crecimiento y la prosperidad de una nación.