¿Cuánto nos cuesta como país, la soberbia, la corrupción y la ineficiencia?

Actualmente, se viene desconociendo que el tipo de cambio oficial se encuentra artificialmente bajo y se afirma que supuestamente en Bolivia no existe inflación. Tampoco existe un enfoque de reducir el gasto público, el déficit fiscal, achicar el tamaño del Estado, flexibilización laboral, generar seguridad y certidumbre jurídica para la inversión, entre otras medidas más.

Seguimos evidenciando la misma soberbia que padecen todos los gobiernos, tanto los anteriores como los actuales, aduciendo que ellos (los gobiernos de turno) siempre tienen la razón, son los expertos, los iluminados, los únicos dueños de la verdad y viven afirmando qué es lo que se tiene y se debe hacer, pero no tardan luego en contradecirse consigo mismo; por lo tanto, cabe preguntarse ¿cuánto cuesta al país, toda esa soberbia?

Advirtamos, lo siguiente, la palabra corrupción consiste en aquel enriquecimiento con la mentira y el engaño. De allí, que la corrupción tiene múltiples formas de comisión, por ejemplo, no sólo es el abuso de autoridad, el soborno, el cohecho o el costo de la politiquería sino también el hecho de aceptar cargos, a los cuales no están preparados ni formados idóneamente. Esa ineficiencia es también corrupción.

No se trata de tener o no tener títulos del más alto nivel académico para afirmar automáticamente que alguien es idóneo o no para el cargo público. Quitémonos aquel mito de que por tener mucho dinero una persona es exitosa, decente y ejemplar; o, porque esa persona porta un cartón (título), significa instantáneamente, que es calificada para ocupar un cargo público, máxime cuando existe una epidemia de “titulitis” (esto es, llenarse de títulos sin que el conocimiento llegue a tener un impacto objetivo que mejore la calidad de vida de las personas, de los administrados, del pueblo).