¿Cuántos niños y niñas más esperan justicia? Caso Brisa

El 18 de noviembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó sentencia en el caso Angulo Losada vs. Bolivia, conocido como el caso “Brisa”, en el que por más de 20 años una joven buscó justicia. El caso señala la responsabilidad del Estado por no garantizar, sin discriminación por motivos de género y edad, el derecho al acceso a la justicia frente a la violencia sexual sufrida por Brisa, adolescente de 16 años en el momento de los hechos, por parte de su primo, de 26 años. Así como también la violación de sus derechos a la integridad personal y a la vida privada.

La causa refiere que las autoridades, fiscales, jueces y otros funcionarios no realizaron una investigación oportuna, orientada a la determinación de la verdad y con la debida diligencia reforzada sobre las alegaciones de abuso, y violación sexual, ni llevó debidamente el proceso penal con base en las pruebas disponibles, por lo cual la presunta víctima no habría contado con un recurso adecuado y habría sufrido discriminación por razón de género y edad en el acceso a la justicia. Se argumenta también que el proceso penal no ha sido decidido en un plazo razonable ya que, transcurridos más de 18 años de los hechos, no existe una sentencia firme.