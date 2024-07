¿Cuántos “Zúñigas” existen?

Juan José Zúñiga, convertido ahora en protagonista de una extraña trama política, es reflejo de la crisis institucional, política y social que se vive en Bolivia. La presencia de ese ciudadano en el Comando General del Ejército es, a no dudar, un claro reflejo de cómo se dirigen las instituciones fundamentales del Estado boliviano.

Sobre los sucesos acontecidos el 26 de junio solo quedarán posverdades acumuladas en el pensamiento de cada ciudadano. Es decir, cada quien creerá lo que sus pensamientos manden, más allá de los hechos verídicos y demostrables. Y en ese contexto, probablemente el Gobierno fracase en su afán de imponer la historia oficial de los acontecimientos.

Pero lo que el Ejecutivo ni siquiera intentó explicar es: ¿por qué el militar que ocupaba el puesto 48 entre 65 miembros de su promoción logró ascender al generalato y ser comandante del Ejército? ¿Por qué un militar con serios antecedentes de corrupción se convirtió en uno de los hombres más poderosos del país? Y, aunque suene incómodo y grave, solo se puede ensayar una hipótesis: el padrinazgo político del Capitán General de las Fuerzas Armadas.

Con sabiduría y acierto reflexionó en su momento el recordado sociólogo boliviano René Zavaleta Mercado: “sólo lo posterior explica y contiene a lo anterior”. Nada bueno podía esperarse de un militar que nunca debió ocupar un sitio en la alta jerarquía de las Fuerzas Armadas.

Pero ése es uno de tantos casos. Tanto o más oprobioso es el presente del Órgano Judicial. El experimento social de elegir magistrados por el voto popular fue condenado al fracaso desde la primera elección judicial. Y la razón es una sola: en las primeras dos elecciones judiciales, la Asamblea Legislativa privilegió los avales políticos por encima de los méritos académicos y profesionales, y la población se vio obligada a elegir entre abogados prohijados por el MAS que siempre fueron serviles en su momento a Evo Morales y ahora a Luis Arce Catacora, con alguna contada excepción.

Otro caso similar es el Defensor del Pueblo, cuando el MAS votó por David Tezanos Pinto, el peor de todos los postulantes que se presentaron para reemplazar a Rolando Villena. La gestión de Tezanos Pinto estuvo marcada por la mediocridad y los escándalos personales que le forzaron su renuncia, y la institución quedó en manos de Nadia Cruz, una funcionaria claramente leal al MAS, por encima de la defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos. Y muy poco se puede decir de Pedro Callisaya Aro, actual Defensor que fue elegido en una atípica sesión de la Asamblea Legislativa.

A ello se deben sumar: YPFB, el Banco Central de Bolivia, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la Aduana Nacional, la Administradora Boliviana de Carreteras, Comibol, el Servicio de Impuestos Nacionales, la Empresa Siderúrgica del Mutún, la Empresa Nacional de Electricidad, el Instituto Nacional de Reforma Agraria y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, entre otros. Todas estas instituciones deberían estar dirigidas por profesionales idóneos elegidos por la Asamblea Legislativa; pero están bajo el mando interino de dirigentes sindicales, militantes del MAS o amigos de las autoridades.

Y los interinatos en las instituciones arriba mencionadas datan desde las sucesivas gestiones de Evo Morales, cuando el MAS tenía dos tercios, suficiente para cumplir la Constitución que ellos mismos impulsaron, pero obviamente optaron por apropiarse de las entidades públicas para amasar fortunas y pagar favores políticos.

Por eso es que en Bolivia hay muchos “Zúnigas”, porque ocupan cargos que no merecen y, peor aún, no están capacitados para responder a las responsabilidades de sus puestos.

El MAS podrá atribuirse muchos logros, pero, definitivamente, también el juicio de la historia tendrá que considerar que esta organización política tomó por asalto varias reparticiones públicas, deshizo lo poco que se había avanzado y dejó graves daños en instituciones fundamentales para la democracia, la economía y el servicio ciudadano.