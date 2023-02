Cuaresma: más Evangelio y menos religión

Da que pensar y remueve las aguas de esta Iglesia acomodada, poco sensible al mensaje profético de la Iglesia en salida del obispo de Roma, Francisco.

El relato de las tentaciones no es histórico es una lección, presentada en forma de teología narrativa. El que mejor ha explicado este texto es Dostoievski, en Hermanos Karamazov. Jesús baja a Sevilla a entrevistar al gran Inquisidor. El Evangelio frente a la Iglesia. Y el inquisidor le increpa: “¿Porque has venido a trastornarnos? “La presencia de Jesús incomoda, es preocupante para la Iglesia. Y el inquisidor explica el porqué: Porque vas por el mundo con las manos vacías, predicando una libertad que los hombres no pueden comprender, que les atemoriza, porque no hay nada más intolerable que ser libres. Ahí está el secreto del enfrentamiento entre el Evangelio y la Iglesia.