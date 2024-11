Cuatro años en el poder

En estos cuatro años hubo giros radicales en la conducción del país. El presidente pasó de no reunirse ni una sola vez en dos años con el sector privado a este momento en el que actores productivos no estatales rechazan un nuevo encuentro con él porque le piden acciones y no promesas. Uno de los principales problemas en la gestión de la economía fue la visión dogmática socialista que no se condecía con las necesidades del momento, por lo que pospuso decisiones trascendentales y no se atrevió a tomar otras, como la eliminación del subsidio a los carburantes, lo que deja a Bolivia con un engrosado déficit fiscal y con dificultades para la importación de gasolina y diésel.