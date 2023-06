Cuatro de diez escolares son víctimas de maltrato

Los últimos hechos de violencia en el ámbito educativo encienden las alarmas sobre la necesidad de abordar la problemática de una forma integral, desde las familias, las escuelas y las instituciones.



La semana pasada salió a la luz una denuncia de supuesta violación a un niño de 12 años en un centro educativo privado que conmocionó a la sociedad cruceña. El caso se sumó al de una niña, de seis años, que falleció después de ser agredida con un cuchillo por otro niño en un colegio fiscal.



El sociólogo Guillermo Dávalos, investigador de la fundación SEPA, que se decida al estudio de la niñez en situaciones de riesgo, señala que las investigaciones sobre la precepción de la violencia que tienen los niños y adolescentes arrojan que cuatro de cada diez menores de edad aseguran haber sufrido maltrato en el ámbito escolar.



Dávalos señala que la violencia contra niños y adolescentes no es problemática nueva, sino que es de larga data. Así lo demuestran los estudios que se vienen realizando desde hace casi tres décadas. De acuerdo con Dávalos, el primer estudio que se realizó hace 27 años arrojó que ocho de cada diez chicos manifestaban que sentían que eran maltratados en el ámbito familiar, situación que no ha cambiado hasta ahora, toda vez que un último estudio, realizado el año pasado, tuvo el mismo resultado, aunque ahora la violencia física ha sido sustituida por la psicológica.



En lo que se refiere al ámbito educativo, Dávalos señala que ha habido avances porque hace 27 años, siete de cada diez niños decían que sufrían maltrato en la escuela, lo que ha bajado a cuatro de diez. “También se ha modificado el tipo de violencia, pues cada vez es menos el maltrato físico, pero todavía es preocupante el psicológico, que se traduce en maltrato verbal y castigo”, agrega.



Sobre el maltrato entre pares, asegura que ha habido incremento por el uso de las redes sociales, y algo que también es preocupante y difícil de medir, es el abuso sexual. “Cerca de dos de cada diez reconoce que ha sido actor y víctima de abuso sexual”, apunta.



Precisamente, a raíz de los últimos casos de violencia en las escuelas, el ministro de Educación, Edgar Pary, informó que el presidente Luis Arce convocó para esta semana una reunión a los actores educativos para ajustar protocolos y medidas en los colegios.



El investigador considera que para acabar con la violencia a los menores de edad “no basta con decir que no hay políticas educativas adecuadas, sino que se debe trabajar en disminuir la iniquidad y la pobreza”.



Patricia Angulo, directora de la carrera de Psicología de la Unifranz, menciona como el factor principal que contribuye a este flagelo, a la desintegración familiar, es decir, la falta de estructuras familiares sólidas y la ausencia de modelos positivos contribuyen a comportamientos violentos.