Cuenta regresiva para los datos del Censo

Para que esto no vuelva a ocurrir, el Instituto Cruceño de Estadística (ICE), dependiente de la Gobernación de Santa Cruz, hizo una encuesta y determinó que este departamento tiene cuatro millones de habitantes, aunque esa cifra no ha sido validada por el INE, ya que una ley define que la institución nacional es la única que puede difundir estadísticas.

Sin embargo, los cruceños esperan que la información que sea divulgada este viernes sea real y que no se constituya en un nuevo engaño a Santa Cruz; es decir, que no se reste habitantes a este departamento que ya desde hace más de 12 años soporta la carga de la migración y de crecimiento vegetativo con los recursos menguados, porque no se corresponden con la realidad actual.