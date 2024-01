Cuestionan destrucción de los cordones del BRT y poca planificación

“Lo positivo es que se están retirando los cordones, y si fuera un alcalde serio, Jhonny Fernández habría contratado a una empresa constructora. Sin embargo, hizo la ‘chambonada’ de dar a la Secretaría de Obras Públicas el trabajo, sin tomar en cuenta que esos funcionarios no tienen las herramientas indicadas”, dijo Mario Guerrero, dirigentes de los micreros, sobre el avance municipal para quitar los cordones del BRT del primer anillo.

Guerrero aseveró que, como sector, no están contentos con el trabajo “mal hecho”, ya que han dejado una bomba de tiempo para sus llantas. “El alcalde aseguró que iban a sacar sanitos los cordones, pero no pueden porque no tienen las herramientas indicadas”, cuestionó.

Asimismo, recordó que manejó distintos presupuestos para esta labor desde el principio. Según Guerrero, primero les dijo Bs 300 mil, pero destruyendo los cordones, y luego Bs 500 mil, sin destruirlos. “El alcalde siempre fue de la idea de que los cordones estén enteros porque eran patrimonio de la Alcaldía, y grande fue nuestra sorpresa cuando supimos de la cotización de Bs 10 millones, surgieron las críticas, hasta que salió el presupuesto de Bs 1,3 millones”, recordó.

Sobre la posibilidad de reunirse con el edil para plantearle las preocupaciones de los fierros ‘sueltos’ tras el retiro de los cordones, Guerrero indicó que hace tiempo que el alcalde no los atiende.

“Eso es de conocimiento público, fue debido a que no quiso cambiar la Ley 1216. Para que nos atienda seguramente necesitaríamos una medida de presión”, admitió.

Para el concejal de Comunidad Autonómica (C-A), Fede Morón, era predecible esta situación, “la falta de planificación es el sinónimo de la gestión de Jhonny Fernández, junto con la palabra corrupción”, aludió.

Según Morón, sacar los cordones no solamente no era la solución, “no estaba planificado, al sacarlos de esta manera suceden dos cosas: por un lado se inutiliza un proyecto de Bs 156 millones, plata de los cruceños, y por otro no tiene ningún plan para retirar los cordones”, lamentó.

Para el legislador, básicamente los cordones se están sacando “así nomás” y sucede lo que no debería pasar, que la gente hace el uso que quiere, ante la falta de un plan para lidiar con los cordones que aún no fueron retirados. “Por donde se mire, el mayor perdedor es Santa Cruz de la Sierra”, aseveró.

Sobre los costos del retiro, Fede Morón dijo que en su calidad de ciudadano y concejal de esta ciudad tiene la “certeza” de que no puede creer absolutamente nada del alcalde.

“No se puede decir primero que el retiro de los cordones costaría Bs 10 millones, luego Bs 1,5 millones y, por último, decir que saldría gratis. Y ya es peor con lo que afirma el señor Guerrero, a quien le planteó un presupuesto de Bs 300 mil. Entonces estamos ante un caso de corrupción gigantesco, incluso para el retiro de los cordones, que de seguro con el tiempo será desvelado, porque todavía tienen la posibilidad de seguir escondiéndolo”, arremetió.

Con el concejal coincidió -en parte- Jorge Espinoza, profesional en planificación del transporte. Cree que no se está solucionando nada al quitar estos cordones, y que la situación empeorará aún más.

“A un mes de abierto el carril, los problemas serán los mismos, o mucho peor, tendremos infraestructura creada para un sistema BRT flotante en un camellón central que no tiene acceso seguro”, argumentó.

Audiencia suspendida

La exalcaldesa interina de la capital cruceña, Angélica Sosa, llegó cerca de las 9:00 de ayer hasta el Palacio de Justicia para presentarse a la audiencia cautelar, a la que fue citada por el denominado caso BRT; sin embargo, la sesión se postergó, como ocurrió en diciembre pasado. La nueva fecha fue fijada para el 23 de enero.

Tras la suspensión de la audiencia, Sosa declaró ante los medios de prensa e indicó que su defensa presentó un memorial en el que argumenta que se excedió el tiempo de investigación.

La exalcaldesa insistió que el tiempo en el que se licitó y ejecutó la obra, fungía como concejala y no así como alcaldesa.

Añadió que demostrará en juicio oral, que ella era concejala, que no firmó los contratos y que no participó en la construcción de la obra.

A la consulta de quiénes más deben ser procesados por el caso BRT, la exconcejala y exalcaldesa interina dijo que todos los concejales que aprobaron el proyecto, pero respetando su derecho a la presunción de inocencia y no con los atropellos a los derechos humanos, como se hizo con ella.

Arturo Heredia, abogado de Sosa, cuestionó la destrucción de los cordones durante el retiro, a pesar de la orden de un juez.

“Son una prueba y los están rompiendo a combazos, el juez les ha dicho que los retiren y los conserven. Inmediatamente pondremos la denuncia por deterioro y destrucción de los bienes del Estado y vamos a incluir a todas las autoridades que han hecho posible la destrucción de estos cordones que costaron plata al municipio cruceño”, advirtió.

En este punto, el concejal Morón le dio la razón a Heredia, dijo que no deberían sacarse los cordones, puesto que fue un auto el que se emitió y con el que están retirándolos.

“Pero este retiro está provocando un daño económico al Estado, y principalmente no hubo una sentencia de cumplimiento obligatorio para retirar los cordones, es solamente una estrategia que usó Jhonny Fernández de una abrogación de una ley que está usando con sus concejales, los de UCS y del MAS, para llevar adelante este retiro. No es legal y tendrán que asumir las consecuencias los concejales del MAS y de UCS que aprobaron esto, que es una total ilegalidad”, apuntó.

El vocero jurídico de la Alcaldía, Bernardo Montenegro, respondió a las alusiones. Dijo que se están conservando algunos cordones como prueba, especialmente de los puntos donde se hizo la pericia que ha servido como base en el proceso BRT.

“Para empezar, ya había un número grande de cordones destruidos por accidentes viales, y otros se destrozan al sacarlos porque no tienen la cantidad de fierro que se ofreció cuando se licitó. Había especificaciones técnicas que no se cumplieron. Es otro de los motivos por el que se destrozan al sacarlos. Todo está documentado y notariado”, explicó, para que quede como parte de prueba en el proceso actual, pero también para ver la posibilidad de encarar un nuevo proceso por incumplimiento de contrato y daño económico.

A las denuncias de Guerrero de que se están dejando fierros sueltos, Montenegro respondió que es falso, y que la prueba es que el alcalde personalmente hace inspecciones junto con su equipo.

En cuanto a la variación notoria de presupuestos para el retiro de cordones, Montenegro explicó que para hacerlo con la rapidez necesaria, se consideró la idea de licitar, pero debido a que hubo una impugnación del fallo, y mientras se esperaba la confirmación del mismo, se tomó la determinación de trabajar con el personal y la maquinaria de la Alcaldía, lo que no demandó recursos adicionales.



PARA SABER

1,5 kilómetro

En su inspección del martes 9 de enero, el alcalde informó que se avanzó en más de un kilómetro en el retiro de los cordones y que se espera, para este fin de semana, quitar 1,5 km más. “Ya están viendo la diferencia, cómo va circulando y hay mejor fluidez en el tráfico, se ve mejor dinámica en la zona”, celebró.

El rol de Sosa en el BRT

Para Fede Morón, negar su rol en el BRT es una ‘chicanería’. Para Bernardo Montenegro, las personas involucradas fueron las que tuvieron decisión y manejo en la parte ejecutiva y hay pericias que respaldan esto.

