Cuestionan ejecución de POA 2022 y el Ejecutivo municipal anuncia reestructuración

Alberti considera que la baja ejecución se refleja en que no hay ninguna obra relevante en la ciudad y el Ejecutivo solamente se ha dedicado a tapar baches.

Señaló que los conflictos también trajeron perjuicios porque se dejaron de percibir Bs 80 millones de recursos propios. También perjudicaron en las licitaciones, porque no podían cumplir los plazos establecidos.

“Hay reclamos de los vecinos en salud, educación, obras públicas y pavimento. Tenemos el efectivo, pero no se invierte en obras”, subrayó.

A su vez, la vicepresidenta del Concejo, Lola Terraza, lamentó que, siendo que no hay carencia de recursos, el Ejecutivo no haga inversiones. “Tienen que explicar por qué no se ha ejecutado el resto del presupuesto”, indicó.