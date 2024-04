Cuestionan pago de Bs 10 millones por el registro de concesión del Mutualista

El alcalde Jhonny Fernández indicó que la comuna entregó el protocolo de concesión (por 20 años) a los comerciantes beneficiarios, pero en el momento de la inscripción de los terrenos (por parte de los comerciantes), se cometieron errores porque estos hicieron un depósito, cuando no correspondía.

“Nosotros (la Alcaldía) entregamos el derecho de su concesión y con ese protocolo ellos se van a Derechos Reales para registrarlo, pero allí les dijeron que tienen que pagar el 5 por 1.000. La Alcaldía no ha recibido ni un peso de los gremiales. Ellos fueron y pagaron para hacer su registro, donde hubo algunos problemas”, indicó Fernández.

Al respecto, el concejal de Demócratas, Manuel Saavedra, pidió explicaciones al señalar que las concesiones no se cobran. “Las concesiones requieren de otras cosas para otorgarse, pero no del pago en efectivo. Aquí hay una inscripción con un monto millonario, que debe ser resuelto y debe ser investigado”, dijo Saavedra.

Daza agregó: “en cuanto al señor Crapuzzi, nunca tuve contacto o vínculo relacionado con bienes o patrimonio municipal y no mantengo ningún tipo de relación con él”.

También la funcionaria denunció ser víctima de “maltrato, violencia política y (actos) discriminatorios en los que han incurrido muchas autoridades y legisladores municipales, en particular el señor Rolando Pacheco, que se ha atrevido a denigrar y sentenciarme públicamente utilizando fotografías no autorizadas y fuera de todo contexto jurídico”, cuestionó.