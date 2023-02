Cuidado con el ibuprofeno y la aspirina, pueden agravar el dengue

“No hay agentes antivirales específicos contra el dengue. Se aconseja el cuidado de apoyo a los pacientes para que se mantengan hidratados y que eviten tomar aspirina (ácido acetilsalicílico), medicamentos q ue contengan aspirina, y antiinflamatorios no esteroideos (como el ibuprofeno), debido a sus propiedades anticoagulantes. La fiebre se debe controlar con acetaminofeno (paracetamol) y baños tibios de esponja”, señalan los CDC.

Jessenia Muñoz asegura que pasó el cuadro del dengue en casa y se dio modos para controlar los malestares. “No fui al centro de salud porque no tenía plata y no tengo ni seguro. Los primeros días tomé paracetamol, siempre tengo eso en casa. Los síntomas leves empezaron con malestar del cuerpo y para los dolores de estómago, que también me hicieron sentir acidez, tomé un desintoxicante hepático”, cuenta.