¡Cuidado! la marihuana causa daños irreversibles en el cerebro

Soy autor del libro “ Adiós a las drogas y a la adicción”, y me preocupa sobremanera este tema y cuando continúo sin respiro en el seguimiento de las investigaciones, aunque no faltan las voces difamantes que, con la aparición de mi libro, con tres ediciones, una en Buenos Aires, me endilgan haber escrito este libro porque salí de las drogas, cuando mi organismo jamás probó droga alguna, debido a mi formación moral que mi madre cuidó prolijamente en acuñarme, por haber sido atleta y buen estudiante.​