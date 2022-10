Cumplamos la Constitución

Con todo ello, es menester exigir a todas las autoridades (nacionales, departamentales, municipales, etc.) y todos los servidores públicos, el cumplimiento de la Constitución, más precisamente, la articulación pragmática y no solo teórica, de dos factores fundamentales de eficacia y eficiencia del Estado, esto es, la efectivización de la separación de poderes, la libertad política de la sociedad civil y su representatividad; y, la independencia de los órganos del Estado, todo ello, previstos en los arts. 11 y 12 de la CPE; y, obviamente de forma elemental, la independencia judicial (Art. 178 CPE), tal como afirmaba James Madison: “Que los poderes se vigilen mutuamente y que los ciudadanos puedan dormir tranquilo”.

Debemos entender que el político en función de gobierno es un servidor al ciudadano, no viceversa; por consecuencia, los funcionarios no están en dichos cargos para insultar o denigrar a la población o a algún sector de ella, debiendo servirla y no estropearla verbal, física, moral ni emocionalmente, tampoco prohibirles el acceso de alimentos a su nación, no garantizarles seguridad alimentaria, buscando hacerles padecer hambre a la población civil como método de combate y escarmiento, propio de tiranos, violando tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos.