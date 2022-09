Cumplen 45 años asistiendo a pacientes críticos y formando a profesionales

Con la voz entrecortada de la emoción y con la mirada puesta en los retratos de la pared, el médico Jhonny Castedo cuenta que hace 45 años la solidaridad de los cruceños impulsó la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital San Juan de Dios. Comenta que, junto a dos de sus colegas, lograron hacer realidad ese sueño, donde no solo se han salvado miles de vidas desde 1977, sino que también se han formado varias camadas de profesionales especializados que hoy trabajan en otros nosocomios.

Este sueño se gestó cuando enfermó el padre del entonces director del hospital, Julio César Castedo. No se internó en el San Juan de Dios, porque no había terapia intensiva. Eso mostró la necesidad de hacer algo.

Para la construcción se necesitaban $us 25.000, que se lograron reunir gracias a la solidaridad de los empresarios cruceños de esa época.

Asegura que él, junto con Néstor Gómez (+) y Betty Vargas (+) se encargaron de tocar las puertas para alcanzar el objetivo. Fue así que llegaron a Ramón Darío Gutiérrez, del ingenio San Aurelio, que donó $us 10.000; Cristobal Roda, aportó otros $us 10.000 y los otros $us 5.000 se consiguieron gracias al desprendimiento de otros cruceños.