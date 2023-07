Daniela Álvarez “Al perder mi pierna logré conquistar nuevos lugares y públicos”

Daniela Álvarez (35) no sólo es bella, es una mujer fuerte, sencilla y de gran corazón. El 2020 la vida de la ex Miss Colombia dio un giro inesperado. Ella nunca se imaginó que, al entrar al quirófano por problemas de salud, perdería su pierna. Tomó tiempo aceptar, pero esta situación la hizo más fuerte. Y ella demostró que se puede salir adelante.

Estos duros golpes que le dio la vida la hicieron levantarse como el ave Fénix, abrió su fundación para personas con discapacidad y ahora trabaja con un programa de ayuda para las mujeres de Latinoamérica.

No se rinde y sigue siendo una mujer de fe, sueña con tener una familia, confiesa que quiere ser mamá, y que, a pesar de sus limitaciones, será un ejemplo para su bebé.

Daniela Álvarez es ex reina de belleza de Colombia.

Desde el primer día de esta nueva realidad, siempre mostró una sonrisa en sus posteos en las redes sociales

Es un proceso, tuve la oportunidad de compartir todo en mis redes sociales, había días bueno y malos, pero aun así en medio del dolor, debemos entender que la vida es maravillosa y hay que darle gracias a Dios que podemos respirar.

¿En qué momentos de su vida se frustra?

Me frustro cuando la prótesis no me funciona, es muy difícil cuando algo no te funciona en tu movilidad. El dolor nos baja el ánimo y nos cambia en el carácter, eso afecta y nos frustra. Hoy día no puedo saltar y hacer cosas que, hacia antes, pero ante eso debemos concientizarnos.

¿La pérdida de la pierna fue por una cirugía estética?

No, fue a raíz de que me salió una masa en la zona de mi espalda, la cual fue una cirugía muy grande donde esta masa estaba tocando la aorta, y fue ahí cuando no me llegó oxigeno desde el ombligo hasta los pies, eso fue lo que hizo que pierda mi pierna.

¿Fue una prueba de Dios la cirugía?

Sin duda alguna lo es, Dios tiene una vida programada. Si creemos en él, sabemos que todo será para bien. Soy una mujer con fe y eso me ha sacado adelante. Él me cumplió todos mis sueños y, cuando me pasó esto, dije por qué no voy a creer que mi Dios está conmigo.

Al perder mi pierna logré conquistar nuevos lugares y públicos que antes no lo habría hecho, hasta logre trasmitir mensajes a las mujeres.

¿Cuál es el mensaje de trasmite ahora Daniela?

Cuando la vida te pone obstáculos o la perdida de una parte de cuerpo, siempre digo que hay dos opciones: rendirte o salir adelante y yo me enfoque en salir adelante. Fue una etapa difícil, pero conocí la palabra resiliencia y convertí mis obstáculos en una oportunidad. Eso se lo debo a Dios y a mi familia, en la vida hay que seguir adelante.

¿Sufrió de depresión en todo este proceso?

Claro que sí, los primeros seis meses a raíz de los medicamentos, porque como amputada te dan unas gotas que te ayudan a tener un nivel de felicidad, pero cuando se te olvidan de tomar, te genera ansiedad y depresión.

¿Qué sueños le falta por cumplir?

Me faltan muchas cosas, quiero seguir empoderando a las mujeres y, en lo personal, ser mamá y esposa. Hay que vivir con las oportunidades que Dios nos da todos los días.

¿Cómo se ve de mamá?

Creo que ser mamá será un gran reto, porque no tendré la agilidad de una mamá normal, pero buscaré la forma de llegar rápido a atender a mi bebé si llora, será una ilusión muy grande cumplir ese sueño.

¿Cómo hace para mantener su figura a pesar de sus limitaciones?

Es un cuerpo que no se asemeja al anterior, ahora también me ha afectado la otra pierna, no tengo la capacidad para hacer ejercicios, no tengo mis glúteos como antes ya que no puedo hacer sentadilla, mi cuerpo no será el mismo, pero con todo esto he desarrollado mi autoestima, me amo tal cual soy y me enorgullezco de mis cicatrices.

¿Cómo nace la idea de abrir una fundación?

Cuando participe en el Miss Colombia empecé ayudar y dije quiero hacer esto el resto de mi vida, ahora ayudo con mi fundación “Daniela Álvarez”, a personas con movilidad reducida, y trabajo con Yanbal en el programa “Mujer es poder”.

¿Es verdad que es la imagen de un perfume?

Sí, es el perfume Osadía Infinita de Yanbal, el cual apoya a “Mujer es Poder”, programa social que está en marcha desde 2021 y que tiene como objetivo generar un cambio positivo en la vida de miles de mujeres latinoamericanas. Todas las ventas de este perfume irán destinadas para ayudar este programa.

