Danos hoy nuestro dólar de cada día

Y resulta que en ‘El País de las Maravillas’ de Arce Catacora, los dólares se han acabado, o por lo menos andan escaseando de manera alarmante. Si quieres dolaricos para mandarle al manganzón de tu hijo que estudia en el exterior, no hay; si necesitas dólares para pagarle a tu habitual proveedor de contrabando, no hay; y si quieres simplemente sacar tus ahorros de tu cuenta en dólares porque le has perdido la confianza al banco y quieres guardarlos debajo del colchón, tampoco hay, lo que les ha generado a los afortunados que se encuentran en ese caso, no solamente la sensación, sino la certeza de que los ha pescado el temido corralito.