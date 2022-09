Dar cara al narcotráfico o se mantiene la impunidad

San Matías, es una de las provincias fronterizas más complejas, donde el Estado no tiene presencia efectiva, y esa debilidad permitió al narcotráfico irrumpir en este escenario geopolítico como un objetivo dilecto, imponiéndose por su alta rentabilidad, creciente demanda y apertura de mercados, donde explota las transacciones de drogas y armas, vinculados con el contrabando, el juego, la extorsión, secuestros, sicariatos, servicio de “protección” aplicando alto grado de violencia contra los ciudadanos de San Matías; situación que las autoridades del Ministerio de Gobierno no deberían encarar la lucha contra el narcotráfico haciendo lo mismo, al destacar tardíamente contingentes policiales, con una táctica que no guarda relación entre el razonamiento lógico del empleo de los medios humanos y los factores operacionales de tiempo-espacio-oportunidad y sorpresa porque el movimiento obvio de medios humanos y materiales alerta a las organizaciones criminales y les permite eludir la justicia.