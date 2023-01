De Bolivia a Bolivagua

Marco Antonio no era un opositor al gobierno del MAS. Por el contrario, era un militante convencido del “proceso de cambio”, una de las credenciales, entre otras referidas a su experiencia profesional y de campo, que le permitieron acceder al cargo. Su condena fue creer en el cambio y pagó con su vida lo que hoy sigue siendo castigado: la coherencia entre lo que se dice defender y lo que realmente mueve a muchos. El informe forense da cuenta de que murió por un paro cardíaco, pero la frialdad del papel no recoge nada de lo que provocó ese paro: una sistemática y prolongada tortura sin contacto, entre las que se pueden incluir las que asetan policías, fiscales y jueces al servicio del poder central.

Una realidad cada vez más grave, marcada por la abierta apuesta del gobierno central a la cabeza de Luis Arce de elevar a la máxima potencia el uso de la violencia para acallar voces discordantes, sean o no oficialistas. No otra cosa significa la hartera manipulación de la Justicia para tratar de descabezar la Gobernación de Santa Cruz, sometiendo al líder. Una historia de no acabar y que está acercando a Bolivia cada vez más a Nicaragua. De ahí la ocurrencia de Bolivagua. Contra todo pronóstico que aseguraba que Bolivia jamás sería otra Venezuela o Nicaragua, hoy vemos más razones para sostener lo contrario. No solo por todo lo visto en el control y manejo desde el poder central del Poder Judicial, sino también por lo expuesto en el uso descarado de la Policía como un grupo de choque más para aniquilar toda voz disidente. Y más: por la práctica ya en marcha de prohibir celulares en reuniones convocadas por ese gobierno central, algo que Nicaragua ha ampliado con su prohibición a turistas al uso de cámaras fotográficas ¡y binoculares!.