De calles y una avenida escondida

Esa experiencia me permite decir que falta mucho para nominar en la ciudad, no debe tener nombre oficial ni siquiera la quinta parte del área urbana y habrá que decidirse por una nomenclatura más simple, como ser letras y números, aprovechando la ventaja de contar con radiales y UV. Con tres consideraciones concluye mi experiencia de trabajo en la Alcaldía: 1.- que en el tema de calles hay mucha presión a funcionarios y comisiones (vgr: una señora sin ninguna ordenanza coloca una estatua de su fallecido esposo corredor de autos, una agencia de viajes consigue con ”Angeliquita” y su servil concejo que se denomine, fuera de contexto, una calle con el nombre de Tropical, pese a la oposición de la última comisión, o hay el caso de un apellido de una familia circense y podría seguir 2.- Si no fuese por los mapas de Google y nominación de los vecinos, además de inexistencia de numeración de inmuebles, sería imposible indicar una ubicación, con el peligro incluido de dejar a algún vecino vivillo colocar un letrero con el nombre de su padre cachafaz o un gracioso con el de Maite Flores. 3.- Si no se publica o imprime el plano regulador con nombres seguirá superponiéndose la oficial y la de los vecinos.