De cara al mensaje presidencial del 6 de agosto…

Como no podía ser de otra manera, Bolivia no está al margen de lo que pasa en el mundo, pero, además, tiene sus propias dificultades. Si bien la inflación es baja -del 0,8% al primer semestre, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)- nada garantiza que si no se soluciona a cortísimo plazo la relativa escasez del dólar que se viene dando desde marzo, ello no vaya a causar un proceso inflacionario más adelante, lo que deberíamos evitar a toda costa para salvaguardar la estabilidad, considerada un patrimonio nacional.