De ideologías y calificaciones

En los últimos, días se conoció la disminución de la calificación realizada por Moody´s, dicha disminución fue de Caa1 a Caa3, disminución que dice estar relacionada con la emisión de largo plazo en moneda local y extranjera y de deuda senior que no está garantizada, vale decir que, para la mencionada calificadora, Bolivia estaría “cerca” de incumplir el pago de la deuda.



Sin embargo, Moody´s parece ignorar, que nuestro país en ningún momento incumplió el pago de la deuda, es más ni siquiera se atrasaron en el pago de la misma, por tanto, su análisis parece estar ligado más a la ideología e intereses liberales, que a datos técnicos financieros; esta percepción se da, debido a que no pasa lo mismo con Argentina, que incumplieron el pago de su deuda, incluso el FMI estaba a punto de declararlos en Default.



Asimismo, Moodys, ni siquiera considera el destino de la deuda; la cual en Bolivia se destina a proyectos de inversión, construcción de plantas industriales, caminos y otros activos que tienen por objetivo principal dinamizar la actividad económica y generar recursos alternativos a la explotación de materias primas, no pasa lo mismo con el hermano país de la Argentina, donde su presidente Milei, recibió un crédito de la CAF por $us960 millones “para pagar el crédito del FMI” y de esta manera no “atrasarse” en la cuota de crédito. Pero eso no queda ahí, en enero de 2024 el FMI autoriza un crédito a la Argentina de $us4.700 millones, pese a que esta entidad sabía y sabe que el país gaucho no tiene los suficientes recursos para honrar su deuda y el destino de ese crédito no es para inversión, sino para gasto corriente, destinado al “fortalecimiento de los cambios económicos”.



Pero esta reducción de la calificación, se da en “coincidencia”, justo cuando la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, manifiesta su “gran preocupación” por la creciente “influencia” política y economía de China y Rusia en Sudamérica, más aún, cuando en el triangulo del litio (Bolivia, Argentina y Chile) que tiene mas del 60% del litio a nivel mundial, la ministra de seguridad de Argentina anuncia que en Chile y Bolivia hubiera actividades de milicianos iranies; pareciere que se da inicio a un desprestigio sistemático sobre países de tendencia “izquierdistas”.



Paralelamente a estas acciones de reducir las calificaciones de riesgo, de acusación de actividades milicianas se suma el pedido de Argentina de pertenecer a la OTAN (alianza militar encabezada por Estados Unidos y las potencias europeas), la pregunta surge ¿Argentina se prepara para una guerra?, todo indica a una respuesta positiva, ya que en consecuencia al pedido Argentina, este país compra aviones de guerra, ¿será que se quiere reactivar la economía gaucha con materiales bélicos?



Dios quiera que Argentina no aplique la política a la cual están acostumbradas los norteamericanos e israelíes, realizar “ataques preventivos” a los supuestos “enemigos” potenciales que hagan “peligrar su territorio e ideología”. Sudamérica lleva varias décadas sin conflictos bélicos, y no es posible que dicha paz trate de ser rota, todo por intereses económicos ajenos a la región.