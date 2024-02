De índices de percepción a indicadores con metodología

El Índice de Percepción de la Corrupción es un estudio efectuado por una ONG denominada Transparencia Internacional cuya metodología aplicada es completamente desconocida y poco clara en la referida medición; por tanto, los resultados que alcanza dicho índice son de orden subjetivo. Así lo reconocen diferentes entes especializados, debido a la falta de “transparencia” en la elaboración y ejecución de la encuesta ciudadana, ya que no se efectúa un análisis integral en relación a los estándares determinados por la Organización de Naciones Unidas, a través de sus mecanismos de evaluación. Otro dato, no menor, es que los miembros representantes de esa ONG, en general, son representantes políticos antes que sociales.

El índice de la ONG, está basado en sondeos, lo que implica que sus resultados no son posibles de contrastar, y se desconocen las fuentes de información o la metodología aplicada para verificar la consistencia de los mismos. Otro elemento que no se analiza en este informe es el contexto legal, social y económico de los Estados evaluados, sino aspectos de gobernanza y administración de justicia en general, lo que permite una permeabilidad en la evaluación, en la que unos Estados con normas que permiten un flujo financiero no regulado, se encuentren en mejor percepción que los Estados que aplican las recomendaciones y los estándares para evitarlos.