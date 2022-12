De la democracia despótica a la dictadura fascista

Cuando algún masista tiene que dar explicaciones de actos que violan todos los principios democráticos, como el rapto del Gobernador cruceño Fernando Camacho, parte de la premisa de que la aplicación de la Ley es universal, esto quiere decir que se aplica a cualquiera más allá de sus atributos, funciones o lo que fuese. Se supone que “la Ley” se aplica sujeta a un “debido proceso”, empero, en Bolivia no se cumple por la sencilla razón de que quienes tienen que hacerla cumplir son sumisos, serviles e incondicionales al Poder Ejecutivo.

El fascismo tiene algunas características universales. Se declaran anticapitalistas, se fundamenta en lo que se ha dado en llamar el “partido milicia” que considera que todo el que no esté con él está contra él, el mecanismo es movilizar grandes contingentes de adeptos y grupos paramilitares, sembrar el terror y hacer lo que le venga en gana. Su “enemigo principal” es la sociedad entera. Sus argumentos se fundamentan en un sentimiento trágico y mítico de la historia, de manera que, ante todo son víctimas, y eso les da el derecho de revancha, el odio y la violencia. Son en este sentido regímenes violentos por naturaleza que despliegan su poder a través de los famosos Fascio de Combatimento (grupos de choque) inventados por Benito Mussolini. La política sustituye todo criterio racional, es decir las lógicas no se sujetan a la racionalidad, sino al cálculo político. Se organizan como “partidos-estado” y con este fin corporativizan todos los niveles de representación social. Buscan desesperadamente y de forma compulsiva la grandeza y el poder universal y eterno, para ellos, el ombligo del mundo está localizado en sus propias organizaciones y el resto del mundo es siempre una amenaza.

En la otra cara de la medalla, el régimen actual tendrá que vérselas con una ciudadanía que ya no está dispuesta a someterse y que, emerge como la nueva fuerza social que impulsa la historia nacional. El Poder Ciudadano no requiere de “aparatos” de Poder, de ideologías y dogmas, de militancias secantes o caudillos ilustrados, está en las calles, en los hogares, en las identidades sociales (amas de casa, profesionales, obreros, campesinos, LGTB, grupos religiosos, artistas, académicos etc..) es decir, a quien tiene que enfrentarse ahora es a una sociedad que ha decidido que la diversidad de sus expectativas e intereses rebaza inmensamente la pequeñez y mediocridad del discurso masista, que es, en última instancia, la expresión de un estado decadente, de un proyecto pluricultural fallido y de un proceso de descomposición del Estado del 52.