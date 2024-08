De la intervención de Bolivia en la OEA y los barcos rusos en Arica

Más allá de los argumentos, lógicos respecto de la consideración de Venezuela no forma parte de la OEA desde hace ya varios años, llaman la atención varios aspectos que desde la política internacional no pueden dejarse pasar.

El primer asunto se relaciona con la situación misma de Venezuela, a nuestro entender explicada por la autoridad diplomática como si fuera u ocurriera en el espacio celeste y no terrestre. Pero la verdad sea dicha, la alocución del embajador boliviano deja un boquete brutal sin abordar respecto de los casi 8 millones de venezolanos que circulan en la región y de los cuales los países integrantes de la OEA sí debemos hacernos cargo, porque Venezuela no lo hace.

Lo que resulta más reprochable en su intervención es que no llame o solidarice con la absoluta necesidad de transparencia que exigen los comicios electorales de acuerdo con el Pacto de Bogotá, la Carta de Naciones Unidas, la Carta Democrática impulsadas en su oportunidad también por Bolivia. Es un hecho que el apoyo del gobierno boliviano, al por lo menos dudoso proceso electoral venezolano, se ancla en una convicción legalista que no se condice con una mirada a la situación continental de presión migratoria en las naciones a causa de un Estado en particular y el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas de ése país. Es también un hecho, que la intervención del embajador describe de cuerpo presente la alianza política con el régimen de Nicolás Maduro en torno al más lamentable episodio electoral del que tengamos memoria y que por segunda vez afecta a un país que se enorgullece de mal vivir el socialismo del siglo XXI. Segunda parte. Lo de Chile

El tema, no tendría ninguna relación con el episodio descrito, si el Presidente boliviano no hablara de su hermano presidente de Chile o no invocara una petición de colaboración en una cuestión de cuidado y riesgo para la maniobrabilidad de los buques en las costas con el oleoducto Sica Sica. El comunicado por la nueva vía de información sobre la política exterior de Bolivia, “X” termina diciendo desde la cuenta presidencial: “agradecemos y valoramos su buena predisposición, ya que no dudó en brindarnos toda la colaboración necesaria.” Qué duda cabe, nuevamente, que la buena voluntad del presidente chileno bien podría estar ausente con el hermano presidente de Bolivia. Pero no, el Presidente Boric, accede de inmediato y pide un permiso extraordinario a la Capitanía de puerto para no perjudicar a la población de Bolivia con la carencia de combustibles.



Una lección