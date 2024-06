De la pelota a los libros

En confianza -mientras el niño hojeaba otros títulos-, susurrando, me comentó: “Este pelau me salió bien futbolero. Llega del colegio directo a jugar pelota con sus amigos del barrio. Hasta antes de este libro, nunca lo vi leer nada. Ahora lo tiene todo ajado, sucio y con las hojas dobladas de tanto leerlo y armó una pequeña biblioteca en su cuarto (…) lo vimos en un video en las redes sociales y le prometí que lo traería para que usted le firme un autógrafo en este ejemplar -todo cuchuqui-, y nos llevaremos la segunda parte”. Más adelante, me confesó que él también leyó el libro y no podía creer que yo hubiera conocido, y, además, ¡jugado fútbol con Pelé!