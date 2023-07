De los 513 colegios, solo 90 cuentan con cámaras y muchas no funcionan

Si ocurre algún robo o incidente en una unidad educativa, los directores y padres de familia deben esperar semanas entre trámites y diligencias ante la Alcaldía para acceder a las imágenes, porque la mayoría de los centros escolares no dispone de monitores. En otros se quedan sin ver qué ocurrió porque los dispositivos no funcionan o muestran imágenes borrosas y en otros -que son la gran mayoría-, la situación es peor, puesto que llevan años esperando la instalación de estos aparatos.

Estas son algunas de las dificultades que enfrentan las unidades educativas para garantizar la seguridad en sus ambientes, por lo que los padres de familia deben asumir por cuenta propia la vigilancia dentro y fuera de los establecimientos . No solo se organizan para hacer el patrullaje, sino que también deben hacer aportes para la compra de monitores y para contratar personal de vigilancia, como regentes y porteros.

Los reclamos Mónica León, madre de un estudiante de tercero de primaria del colegio Néstor Paz, indicó que en el turno de la mañana no cuentan con cámaras de vigilancia, por lo que pide a las autoridades que prioricen la seguridad.

“Estamos preocupados por la seguridad de los niños y tenemos que estar antes de la hora de la salida, porque cualquier cosa les puede pasar. Estamos viendo cómo vigilar por turno, eso vamos a proponer, porque si no lo hacen las autoridades, nosotros los padres tenemos que tomar medidas para la vigilancia de nuestros hijos”, dijo.

Otros padres de este establecimiento indican que en el turno de la tarde están viendo la forma de comprar cámaras. Emiliana Severich, de la junta escolar del colegio Néstor Paz A, también demanda atención de las autoridades. “En nuestro colegio no hay cámaras funcionando y hay mucha inseguridad en la zona . Los gendarmes fueron retirados desde pandemia y no volvieron más”, indica.

Señala que los padres aportan Bs 18 para cubrir los ítems de cinco maestros y no se les puede cargar el costo de la seguridad. “ Los maestros han organizado la guardia estudiantil . Los alumnos de quinto y sexto son los que se encargan de hacer rondas dentro del colegio”, indicó.

“Lamentablemente la Alcaldía no está trabajando en este tema, se olvida de la prioridad que son los niños en los colegios y nos está dejando todo el trabajo a los papás” , cuestionó Elizabeth Flores, madre de familia del colegio Magdalena Postel, por la radial 13.

Le pidió al alcalde que acuda a las escuelas y vea personalmente si lo que le dicen sus colaboradores es cierto, porque asegura que las cámaras que se comprometen no llegan a los establecimientos.

La presidenta de la junta escolar de esta escuela, Martha Flores, señala que tienen muchas falencias porque también falta mantenimiento, pero por ahora considera que lo más urgente son los gabinetes psicológicos para los niños. Exigen una explicación del por qué se retiró a los gendarmes. “ Los papás tenemos que sacar del bolsillo para tener a un regente, porque no atienden nuestras solicitudes, tampoco escuchan nuestro pedido de refacción y de construcción de una cancha con tinglado, porque los niños tienen que ir (a realizar actividades) al frente del colegio, en la plaza del barrio”, protestó la dirigente del turno mañana.

“Queremos que vuelvan los gendarmes porque los padres no abastecemos para dar seguridad”, dice Wendy Tórrez, representante del colegio Nacional Cástulo Chávez, donde, de las 24 cámaras, solo funcionan nueve. Además, no pueden acceder a las imágenes porque no disponen de monitores.