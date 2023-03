De medios y periodismo

Soy una convencida de la interdependencia que hay entre el periodismo y democracia, así que no me resulta difícil relacionar lo que ocurre en uno como en la otra. Por eso mi seria preocupación con lo que estamos viviendo periodistas y medios de comunicación: crisis económicas que han profundizado la precarización laboral en el gremio, como lo señalan los datos que apuntan a una cada vez mayor inestabilidad en las fuentes de empleo, más restricciones para gozar de seguridad social y buenos salarios; a las que se suman las que están provocando las amenazas cada vez más numerosas al ejercicio libre de nuestra profesión, con impactos que se miden en agresiones físicas y, lo que es peor, en muertes.

A los retos que plantean esas adversidades para seguir firmes en el periodismo, hay que sumar otras que se presentan desde otro frente no violento, pero no por ello más fácil, como son las que plantean los cambios tecnológicos. Cambios en todos los sentidos: desde la manera de trabajar en campo, hasta la forma de presentar la noticia e incluso el modelo de negocio. Así como no estamos preparados para protegernos de las amenazas contempladas en el primer escenario, el de la violencia en todas sus formas, tampoco estamos lo suficientemente preparados para encarar los retos y cambios que se presentan en este otro escenario, el no violento, como lo advierte una encuesta del Instituto de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP.