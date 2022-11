De ricos y de ‘Modos del privilegio’

Antes de seguir con la afirmación central del libro, nos motiva señalar dos aspectos que merecen resaltarse del libro: Uno, es su capítulo “Marco teórico e histórico”, que por sí solo es un sobresaliente estudio de la sociedad boliviana con relación al problema étnico de nuestra sociedad no homogénea. Y el otro, son sus páginas sobre la alta burguesía y la alta gerencia en Bolivia, que sobre todo conforman una historia de las grandes empresas y fortunas bolivianas y al mismo tiempo se presenta un ranking de esas empresas.

Volviendo a los modos del privilegio, Molina reconoce que todos los grupos económicos se generaron a partir de una “oportunidad de mercado”, que supieron aprovechar emprendedores que contaban con un conjunto de ventajas psicológicas, habilidades de relacionamiento y conocimiento. Dice que los protagonistas (Samuel Doria Medina Arana, Osvaldo Monasterio Añez, Javier Suazo Chávez, Silvio Marinkovic, Mateo Kuljis y Julio León Prado, entre otros. De paso hago notar que su listado de grandes empresarios no incluyó a Julio Novillo, de gran fortuna producto del negocio inmobiliario y de origen colla asentado en Santa Cruz) provienen de abajo y serían ejemplo de movilidad social.

Reconoce entonces que muchos surgieron de abajo, que el “capital educativo” es fundamental y específicamente valora el ascenso de un cholo a la categoría de multimillonario de clase mundial, como es el caso de Patiño (un burgués de verdad y en primera generación, no simple cholito nuevo rico). Ya con eso se podría relativizar su conclusión central. Sobre todo en eso de que la situación de privilegio estaría deviniendo en estamento, lo cual connotaría premeditada exclusión. Cuando situación similar, a la que describe, se vive en la mayoría de los países latinoamericanos con presencia de indígenas y afrodescendientes.

La conclusión empírica es cierta y evidente, lo que no es cierto es la velada y exclusiva acusación de culpas a los empresarios blancoides de la república y pareciera ahora a los de Santa Cruz (su listado es mayoritariamente de grupos económicos de Santa Cruz). Porque como en todo, también hay que buscar las responsabilidades propias y los intersticios del desarrollo social. Porque si bien en el virreinato había estamentos y en la república ya no, también es cierto que pervivió un neocolonialismo mental que promueve el prestigio del blancoide y se asocia a la riqueza; sin embargo esta misma situación fue generando una plausible permeabilidad social, que hizo su trabajo de “blanqueamiento”, lo cual puede ser visto como neocolonialismo, pero que también destruye la posibilidad de estamentos, ya que de no ser así hubiésemos tenido una especie de “apartheid”, algo que nunca sucedió.