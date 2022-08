De traidores y serviles, exigimos su renuncia

En esta ocasión le escribo como un ciudadano más y a título personal al alcalde municipal, cansado de ver el incremento de la corrupción, de observar cómo pone los intereses cruceños por debajo de los intereses masistas, estos últimos que defiende como buen soldado servil. Ante eso, Santa Cruz y su gente no olvida a los grandes traidores, como usted lo ha demostrado ser.

No es de asombrarse para los que no votamos por su nivel decadente en política, la naturalidad del populismo que predica día a día, en esa búsqueda del apoyo de algunos sectores “populares” hacia su perfil, simplemente sometiendo la Alcaldía a intereses de gremios que hacen y deshacen nuestra ciudad a su antojo. (Comerciantes y transportistas) Reluciendo así su supuesto “actuar” porque simplemente se queda en una vacía palabra frente a su gestión.

Ineficiencia, corrupción, desorden y tibieza, es sin duda lo que menos necesitábamos en Santa Cruz, lo cual en su gestión se profundizó aún más. Por eso habrá revocatorio, no queremos más ególatras y nefastos políticos liderando la ciudad más grande y que más aporta del país. Este pueblo de cruceños nacidos y no nacidos, aglomerados en sus instituciones, es la locomotora de Bolivia y si no está a la altura del momento histórico que vivimos, le pido con todo el respeto que dé un paso al costado, que cruceños capaces tenemos de sobra.