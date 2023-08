Debate entre gitanos

En contra del formato habitual, la entrevista se convirtió en un feroz debate político y fue motivo de estudios académicos la comunicación televisiva, que comenzaba a dar sus primeros pasos. Ni bien comenzó el periodista invitado se apoderó del programa, poniéndolo en figurillas al experimentado conductor. Sin embargo, Carlos D. Mesa se destacaba en el género que muy pocos cultivaban con acierto como era (en los años 80-90) la entrevista. El “Gato” Rueda dejó escrito que Mesa era un hombre que investigaba y se preparaba cuidadosamente para someter a sus entrevistados a un interrogatorio preciso, y pertenecía a esa rara clase de periodistas que no solo preguntaba, sino interpretaba los hechos. Era un inquisidor cortés, pero implacable.

El propio Carlos D. Mesa reconoció que fue avasallado, que perdió los papeles como conductor, que estaba más nervioso que nunca, que fumó más de la cuenta, que entró en el juego del entrevistado, que no lo dejó hablar, que intervenido en forma desproporcionada. Fue un invitado excepcional, sabía teórica y prácticamente cómo se manejaba el medio televisivo. Alteró las reglas del juego y usó a lo largo de todo el desarrollo de la movida conversación, los argumentos exactos para captar la atención y el interés de los televidentes.

El “Gato” Rueda no se ahorró agresividad, ironía, actitud displicente, gestos y convirtió el set en un escenario teatral al que no le ahorró el mejor repertorio gestual e histriónico. Mesa recuerda que cuando él hablaba, el entrevistado sonreía, se desabotonaba las mangas de la camisa, jugaba con sus lentes, estiraba una pierna y miraba detenidamente la punta de su zapato que movía internamente de derecha a izquierda, hacía ademán de levantarse de la silla, extendía ambas manos levantadas para mostrar documentos, modulaba la voz alternadamente con énfasis muy fuertes casi amenazadores, o tono suave y a veces pocos audible. Según los críticos, se trató de un espectáculo que fascinó al televidente, al realizador y a los camarógrafos, que no dejaron de mostrar ángulos especiales. El “Gato” Rueda impuso nuevos paradigmas y ese debate supuso un antes y un después en los programas de televisión.