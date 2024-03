Debido a la sequía el agro plantea IVA cero para insumos por déficit en la producción de granos

Si bien este año, flexibilizó los controles para la exportación de productos oleaginosos , factores que no pueden ser controlados por los productores como el climático afectaran los rendimientos para esta gestión.

Según la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia ( Caniob ) pese a la simplificación de los trámites para la exportación, los volúmenes de venta al exterior no se van a incrementar, debido que la sequía dejará un déficit en la producción de 600.000 toneladas de granos de soya, por retraso de la siembra, lo que afectará la producción de subproductos con valor agregado para la exportación.

“Por eso es que proponemos que debe haber una excepción agrícola con IVA cero para la importación de insumos y genética, para impulsar la tecnología, producir más y siendo más amigable con el medioambiente; porque sin bosque no hay producción y sin agua no hay vida”, señaló el productor.

Según Farah, es importante apoyar esta actividad agrícola que genera exportaciones por $us 1.800 millones al año.

Según cálculos del Gobierno, los empresarios lograrán importar hasta $us 2.000 millones en equipos, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

Los mismos no deberán exceder los 10 años de antigüedad, mientras que los referidos a los vehículos frigoríficos y de alta capacidad en volumen y tonelaje, la antigüedad debe ser menor a cinco años.