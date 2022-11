Declaran alerta roja por la salud y la acumulación de basura en la ciudad

La decisión fue anunciada por la secretaria municipal de Salud, Adriana Amelunge, quien informó que también se vio la necesidad de rediseñar los planes de contingencia para garantizar la sostenibilidad de la atención y seguridad d el personal de salud, que por la falta de transitabilidad no puede llegar a sus puestos de trabajo.

La queja de la gente Los ciudadanos ya no saben qué hacer con la basura que se acumula en los hogares, por lo que algunos optan por llevar algunas de las bolsas hasta los contenedores de los mercados que ya ni siquiera se ven de tantos residuos acumulados.

“Esto no puede seguir, no sé qué esperan las autoridades para actuar, para despejar el paso de los camiones al vertedero, ojalá los bloqueadores rindan cuenta en la justicia por atentar contra la salud de la población, no se puede permitir que esto vuelva a pasar. La Alcaldía debería exigir que la Policía actúe”, reprochó una mujer mientras caminaba en medio del olor nauseabundo que desprende la montaña de basura acumulada en el tercer anillo externo de la avenida Mutualista.