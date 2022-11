Declaran desierta la licitación de aseo del sector este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

​En medio de la paralización del recojo de basura por parte de los trabajadores de Vega-Solví, se hizo conocer que la licitación del servicio de aseo urbano del sector B (este) de la ciudad fue declarada desierta, luego que la Asociación Accidental Tiluchi no cumplió con las condiciones técnicas exigidas en el Documento Base de Contrataciones (DBC). El precio referencial de este contrato es de Bs 908.331.925.

La gerenta de la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz), Andrea Hoyos, informó que la resolución ya fue publicada y que la comisión calificadora recomendó la descalificación de la propuesta presentada por la Asociación Accidental Tiluchi (compuesta por las empresas Limpicruz, Suto y la brasileña Locar Saneamiento Ambiental Ltda-sucursal Bolivia), debido al incumplimiento en el formulario de especificaciones técnicas.

“La empresa ha incumplido en el llenado de uno de los formularios más importantes de la licitación, que es el C1, donde se especifica la metodología de trabajo”, señaló Hoyos.

Indicó que ahora están haciendo un análisis, amparados en la norma que establece que en caso de una declaratoria desierta la unidad administrativa y la unidad solicitante harán una evaluación técnica, legal, financiera y administrativa sobre los pasos a seguir.

Este proceso fue observado por los concejales porque una de las empresas que es parte de esta asociación accidental fue creada dos meses antes de la convocatoria y con un capital mínimo comparado con las inversiones millonarias que se requiere para ofrecer el servicio.

Hoyos garantizó que una vez finalice el contrato con el operador Vega- Solví, el 27 de diciembre la ciudad tendrá un servicio de aseo en los dos sectores.

Exigen garantías

Las bolsas de basura no fueron levantadas este jueves y nuevamente se acumulan en las calles debido a una protesta de los trabajadores del operador privado Vega-Solví que piden garantías para desplazarse en medio de los puntos de bloqueo. Son más de 2.000 toneladas que no han sido recogidas.

El servicio fue interrumpido desde las primeras horas de este jueves, cuando los 1.200 trabajadores decidieron dejar de operar y concentrarse en las instalaciones de Vega-Solví para exigir que las autoridades les den garantías para realizar su trabajo.

Las cerca de 50 unidades rectoras tampoco salieron a levantar los residuos sólidos.

Este problema se presenta 22 días después que se lograra levantar el cerco que afectó por una semana el servicio en la ciudad, cuando se acumularon más de 11.000 toneladas de basura en las calles, lo que demandó varios días para regularizar la frecuencia que ahora nuevamente se ve afectada.

Santos Reyes Farell, representante del Sindicato de los Trabajadores de Vega- Solví, informó que, en asamblea decidieron “encuartelarse en las instalaciones del operador privado” porque en algunos puntos de bloqueo no los dejan circular y les están quebrando los parabrisas de los camiones recolectores y de las unidades en los que se transportan.

“No se saldrá a trabajar porque no se tiene la garantía ni la seguridad para transitar. No nos respetan ni porque estamos uniformados, nosotros no vamos a confrontar con los que están bloqueando, vamos a trabajar y a limpiar la ciudad”, manifestó Reyes.

La medida movilizó a la gerenta de Emacruz que se trasladó hasta las instalaciones del operador privado para reunirse con los movilizados.

“Entendemos la preocupación de ellos, porque a diario son agredidos. Les pido por favor a toda la ciudadanía que se encuentra en los puntos de bloqueo que los dejen pasar, incluso si son camionetas o minibuses que trasladan a los trabajadores”, indicó Hoyos.

Por su lado, el concejal de Comunidad Autonómica (C-A), José Alberti, indicó que esto es una consecuencia de la falta de un plan de emergencia para el aseo de la ciudad durante los días de paro indefinido que fue anunciado con anticipación.

