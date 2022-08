Decomiso de vehículos ilegales suma $us 35 millones en seis meses

De acuerdo con la Aduana Nacional, por los diferentes operativos, especialmente en la frontera con Chile, realizados hasta el primer semestre de 2022, se comisaron vehículos indocumentados por un valor de $us 35 millones.

Ríos señaló que no se tiene datos certeros sobre la cantidad de vehículos ‘chutos’ que circulan en el país, pues se habla de que son 200.000, pero otros cálculos indican que llegan a unos 500.000. Lo concreto, remarcó es que no tributan y que aprovechan el combustible subvencionado. Para el dirigente, los controles que realiza la Aduana todavía no logran frenar esta actividad que lleva años en el país.