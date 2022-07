Decreto confirma censo para 2024 y Santa Cruz exigirá compensaciones

“ Si hubiese una justicia independiente, este decreto y muchos otros no aguantan ni un solo recurso de validez constituciona l. Además, sin ninguna información técnica se ha procedido a la postergación hasta el 2024 y se deja la fecha abierta para que lo resuelva el INE. El mensaje de esta modificación es que nunca va a haber censo, mientras el MAS sea gobierno. El censo no tiene fecha”, afirmó el constitucionalista José Luis Santistevan, secretario Municipal de Autonomías del gobierno edil de Santa Cruz de la Sierra.

La asambleísta departamental Paola Aguirre (Creemos) llegó ayer hasta las puertas de la sede del Instituto en Santa Cruz para hacer notar su molestia por la aprobación del decreto. “ Se ha suspendido el censo porque no existían condiciones técnicas. Ellos nos decían que todo estaba marchando bien, pero no había sido así”, afirmó la legisladora.

Denunció que el personal de la entidad no le permitió entregar una carta con la que solicitaba el detalle del avance del proceso pre-censal. “Cuando llegué, me han dicho que iban a cerrar las puertas porque no iban a permitir que nosotros hagamos show. Pedir información no es hacer ningún show”, dijo a los periodistas.