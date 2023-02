Decreto sobre vidrios polarizados no aplica

Al respecto, es necesario tener en cuenta que la presunción de constitucionalidad es sólo un principio legal (Ley 254, art. 4). En cambio, la reserva de ley de la regulación de los derechos y libertades es un principio constitucional (CPE, arts. 14.IV, 109.II y 122). Además de eso, Bolivia no sólo es un Estado de derecho, sino un Estado constitucional de derecho. La diferencia es que, en este último, no funciona la simple presunción de constitucionalidad, sino que cualquier norma (incluso las leyes) adquiere validez (material) siempre y cuando no contradiga a la norma suprema (SCP 1714/2012 FJ III.1.1).

La presunción de constitucionalidad se aplica únicamente cuando existe duda razonable, es decir, cuando no está claro si una norma es o no compatible con la CPE. En el caso de la reserva de ley referida, esta no sólo está claramente indicada en la CPE (arts. 14.IV, 109.II y 122) y en la CADH (art. 30), sino que el mismo TCP aclara que las prohibiciones, las obligaciones y las sanciones deben necesariamente ser establecidas por ley y no por una norma inferior (SCP 680/2012, 1850/2013, 1437/2014, 64/2015, 5/2019, etc.).